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FETÖ elebaşının vasiyeti ortaya çıktı!
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ölümünden sonra açılan çantasında vasiyeti ve bazı özel eşyaları bulundu.
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Şerife Öz
02.11.2024 - 11:49
02.11.2024 - 11:52
Okunma Süresi: 1 Dk
Kaynak:
Dünya gazetesi
Fetö
Fethullah gülen
Vasiyet
Çanta
Özel eşyalar
Editör Hakkında
Şerife Öz
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