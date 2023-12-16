Fibabanka'nın banka müşterisine özel sunduğu bu kampanya prim iadeli hayat sigortası yaptıran tüm müşteriler için geçerlidir. 31 Aralık tarihinde sona erecek kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Fibabanka mobil uygulaması içerisinde yer alan “prim iadeli hayat sigortası” kampanyasına başvuruda bulunması gerekiyor.

Carrefoursa’da 10 Bin TL Hediye Çeki Nasıl Kazanılır?

Başvuru sonrası çağrı merkezi üzerinden yapılacak iletişim ile 3 gün içinde poliçe oluşturanlar ancak kampanyadan faydalanabilir. Başvuru kapsamında Fibabanka hayat sigortalı müşteri Carrefoursa'dan hediye çeki kazanıyor.

Ödeme tutarı 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık olarak hesaplanarak yatırılan prim üzerinden CarrefourSA'da hediye çeki kazanılabiliyor.

Carrefoursa Hediye Çeki Ne Zaman Yatar?

Prim ödeme tutarına bağlı olarak değişen hediye çeki tutarı yatırılan primler dolar ve euro gibi farklı para birimi üzerinden yapılsa da hediye karşılığı TL değeri üzerinden veriliyor. Kampanya dönemi boyunca her hak sahibi en fazla 10.000 TL hediye çeki kazanabiliyor. Kampanya kapsamında kazanılan hediye çekleri poliçe düzenlendikten bir ay sonra 10 iş günü içerisinde kayıtlı telefon numarasına gönderilir.