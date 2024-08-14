Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü’nün fidanlıklarda yetiştirdiği çeşitli fidan türleri geleceğe nefes olmak için hazır. Bakımları tamamlanan fideler şimdi ise dikim zamanını bekliyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünde, yetiştirdiği ve bakımlarını hiç aksatmadan sürdürdüğü çeşitli fidan türlerini dikim mevsimi için hazırladı. Öncelikli olarak yaz aylarında çıkan geniş çaplı orman yangını bölgelerine dikim gerçekleştirecek olan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatana bir can, geleceğe nefes olabilmeleri için yeni fidan türlerini yetiştirmeye devam ediyor.