SUBÜ’nün 4 öğrenci topluluğundan öğrenciler, Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğinde yer alarak Kuzey Marmara Otoyolu kenarında belirlenen alana fidan dikti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya’da düzenlenen etkinliğe katılım sağladı. ‘Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ temasıyla 81 il ve 690 noktada gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde SUBÜ’nün Çevre ve Doğal Varlıkları Koruma Topluluğu, Flora ve Fauna Topluluğu, Tarım Geliştirme Topluluğu ve Ziraat Topluluğu öğrencileri Kuzey Marmara Otoyolu’nun kenarında bulunan alanda fidan dikimi gerçekleştirdi. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda etkinliğe katılım sağlayan topluluklara Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım eşlik etti. SUBÜ, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerine her yıl öğrencileri ile katılım sağlıyor.