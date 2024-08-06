A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin ile oynadığı çeyrek final maçında büyük bir başarı göstererek yarı finale yükseldi. Maçta Türkiye, Çin’i 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçın set sonuçları şu şekilde gerçekleşti:
- İlk seti Çin 25-23 kazanarak öne geçti.
- Türkiye, ikinci sette üstünlük sağlayarak 25-21’lik skorla eşitliği sağladı.
- Üçüncü sette Türkiye, zorlu bir mücadele sonrası 26-24 galip gelerek maçta öne geçti.
- Dördüncü sette Çin, 25-21’lik skorla maçı uzatmaya taşıdı.
- Beşinci ve son sette ise Türkiye, 15-12’lik skorla galip gelerek yarı finale yükseldi.
Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, etkileyici bir performans sergileyerek turnuvada bir adım daha ileri gitme şansını elde etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ