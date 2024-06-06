Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Filistin halkı için hayır çarşısı kuruldu.

Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından Filistin halkı yararına 3 gün sürecek olan hayır çarşısı kurulurken, toplanan yardımlar Gazze’ye ulaştırılacak. İlçe Müftüsü İbrahim Köç, hayır çarşısına Gölpazarı halkının yoğun ilgi gösterdiğini söylerken herkese teşekkür etti. Köç, “3 gün süren hayır çarşısına destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Düzenlediğimiz hayır çarşısında yardımlar beklediğimizin çok üzerinde oldu. Halkımızın bu kampanya için yapacağı bütün katkılar Allah katında paha biçilmez bir değere sahip" dedi.