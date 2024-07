Bursa’da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi 3. Alpay Sokak üzerinde meydana geldi. Havalandırma boşluğundan kedi sesi duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Film sahnelerini aratmayan operasyon

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Halat yardımı ile 10 metre derinliğe inen ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Film sahnelerini aratmayan anlar an be an kaydedildi.