Türkiye’nin en büyük kayak merkezlerinden biri olan Kayseri Erciyes, 15-16 Mart tarihlerinde Dünya Kar Motosiklet Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye), Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun desteğiyle Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenecek. Bu organizasyon, Türkiye’de ikinci kez gerçekleştirilecek olup, etkinliğin basın toplantısı İstanbul’da yapıldı. Yarış, Finlandiya’nın ardından ikinci etap olarak Erciyes’te gerçekleştirilecek. Erkekler ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek şampiyonaya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD gibi 12 farklı ülkeden yaklaşık 40 kar motosikleti sporcusu katılacak.

Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezine sahip olan Kayseri ve Erciyes’te geçen sene ilk kez düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon kişiye ulaştı. 41 farklı kayak pisti bulunan Erciyes Kayak Merkezi, geçen sene dünya şampiyonasının düzenlenmesine büyük imkan sağlayan altyapısı ile de dikkat çekiyor. Şampiyonanın bu sene ise TV yayınlarıyla birlikte 86 ülkeye ulaştırılması hedefleniyor.

Şampiyona ile ilgili düzenlenen tanıtım toplantısına; Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Mehmet Sadık Vefa: "Farklı dallarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

2025 yılını sezonunu büyük bir organizasyonla açmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, "Federasyon olarak sadece yarış yapan bir kurum değiliz. Spor turizmi kapsamında ülkemizin değerlerini, büyük bir misafirperverlikle tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz sene 3 farklı dünya şampiyonasını ülkemizde düzenleyen tek federasyon olduk. Bu sezon da bunu tekrar edeceğiz. Hatta farklı dallarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her adımımızı genç sporcular yetiştirip, Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için atıyoruz. Erciyes’te ikinci kez yapılacak dünya şampiyonasında kendi sporcularımız da mücadele edecek. İnşallah bir gün bu yarışçılarımızı da ödül kürsüsünde göreceğiz. Desteklerinden dolayı başta valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız olmak üzere tüm Kayseri halkına ve sporseverlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hamdi Elcuman: "Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum"

Tek işlerinin Erciyes’i yönetmek ve tanıtmak olduğundan bahseden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "2005 yılında Erciyes, Büyükşehir Belediyesi sınırına geçince bir kayak merkezi olur mu diye araştırmalar yapıldı ve bugünkü halini aldı. Çok başarılı işler yaptık. Sadece Erciyes’te değil birçok yerde de danışmanlıklarımız bulunuyor. Büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizleri çok destekliyor. Birçok branşta yaz ve kış olarak müsabakalar gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum" dedi.

Murat Cahid Cıngı: "Hayalimiz, diğer dağlarımızda da kayak merkezlerini hayata geçirmek"

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen değerli ve manalı bir organizasyon olacağına değinen Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, "Erciyes, 2011-12 kışından bu yana tüm dünyaya açılarak hizmet veriyor. İlk günden bu yana sadece 3-4 aylık kış sporlarını değil 360 derece tüm sporların yer aldığı işler yaptık. Bu sene 14’üncü kışı Erciyes’in ve tüm dünyadan 10 binlerce insanın ziyaret ettiği bir merkez oldu. Erciyes A.Ş. turizm merkezinin yönetilmesi ve tanıtımı anlamında binlerce aktivite yaptı. Erciyes, şehri bir turizm merkezi haline getirdi. Turizm verileri açıklandı geçtiğimiz günlerde. 61 milyar Dolar bir turizm geliri ve 62 milyon üzerinde turist ülkemizi tercih etti. Önümüzde birçok örnek var ve Türkiye’nin büyük bölümü dağlarla kaplı olmasına rağmen buraları kullanamadık ama bundan sonra gelişeceğiz, açığımızı kapatacağız. Hayalimiz, hedefimiz tamamen Eciyes’i gündemde tutmak değil ülke coğrafyasındaki diğer dağlarımızda da kayak merkezleri hayata geçirmek. Hem yaz hem de kış turizmi çerçevesinde hepimize görev düşüyor" diye konuştu.

Memduh Büyükkılıç: "Amacımız şehrimizi, ülkemizi tanıtmak"

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Motosiklet Federasyonu Başkanı Yunus Uçar’ı rahmetle andığını söyleyerek sözlerine başlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Çok güzel şeyler paylaşıldı. Erciyes kayak merkezi eğlence boyutunun yanında uluslararası kayak merkezidir. Kayseri, ticaret ve sanayi şehridir. 185 metrede yüksek irtifa merkezini kurguladık 8 tane UEFA standartlarında çim sahamız var. Standartlara uygun olimpik yüzme havuzu, spor salonu mevcut. Bakanımıza da sesleniyorum atletizm tesisi yapmak için. Erciyes’teki turizmi 12 aya yaymak istiyoruz. Bu ülke için çabalıyoruz. FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ise en güzel şekilde ev sahipliği yapacağız. Amacımız şehrimizi, ülkemizi tanıtmak. Bu anlamda çalışmalar yapmak bizleri mutlu ediyor. Uluslararası standartlarda güvenli merkez sertifikamız var. Denetimi sadece Erciyes A.Ş ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde" şeklinde konuştu.