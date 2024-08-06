Hurma, doğal tatlılığı sayesinde tariflere tat verir. Ayrıca hurma sağlık yararları olduğu için de tüketebilirsiniz. Bu süper sağlık deposu meyve ile hurma dolgulu tarifler, diyet ara öğün tarifleri, atıştırmalık tarifleri, içecek tarifleri yapabilirsiniz. Hurmanın besin değeri zengindir ve lif içeriği yüksektir. Bu sayede bağırsak sağlığını korumaya yardım eder. Örneğin kabızlığa karşı hurma tüketimi iyi gelebilir. Hurmalar içeriğinde antioksidanlardan zengin olur. Yapılan çalışmalara göre içerisindeki antioksidanlar sayesinde hurma tüketimi hücre hasarını azaltabilir. Bu sebeplerden dolayı diyet ara öğün tarifleri içerisinde beyaz şeker yerine en sık kullanılan meyvelerden biri hurma olmaktadır. Diyet ara öğün tariflerine ekleyebileceğiniz tarifimiz ise şu şekilde:

MALZEMELER

10 adet hurma

10 çay kaşığı şekersiz fındık ezmesi

2 kare bitter çikolata

Yapılışı:

Fit ara öğün için öncelikle hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Bunun için bıçakla hurmanın yarısını kesin ve çekirdeği dikkatli çıkarın. Çekirdeği çıkardığınız kısma şekersiz fındık ezmesi ekleyin. Daha sonra hurmalarınızı bir kaba dizin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Bıçak yardımıyla eriyen çikolata ile hurmaların üzerine ince çizgiler yapın. Hem görselini hem de tadını renklendirmiş olun. Ara Diyet ara öğün tarifleri için 1-2 adedini tüketebilirsiniz. Hurma, şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılabildiği için bu şekilde hurmalı diyet tarifler hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapılan çalışmalarda hurma tüketmenin kişilerin kolesterol seviyelerinin düşmesine destek olduğunu göstermektedir. Bu sayede hurma kalp sağlığı için de koruyucu bir meyve olmaktadır. Diğer hurmalı diyet tariflerimizi fit tariflerim sekmesinden deneyebilirsiniz.