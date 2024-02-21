HAZIRLANIŞI: Milföyleri tezgaha diziyoruz. Her birine 5 tane çentik atıyoruz. Tamamen kesmiyoruz uçları birleşik kalacak şekilde ortalarını kesiyoruz. Karıştırma kabına fındığı ve şekeri alıyoruz, üzerine yumurta aklarını koyarak karıştırıyoruz. Karışımı şanti torbasına dolduruyoruz. Milföylerini ortasına sıkıyoruz ve rulo şeklinde sarıyoruz. Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Fırından çıkarınca üzerlerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz. FINDIKLI ÇITIR MİLFÖY 10 milföy 2 yumurta akı 1 çay b. toz şeker 6 çorba k. toz fındık ÜZERİ İÇİN: pudra şekeri

Kaynak: Haber merkezi