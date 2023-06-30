Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Finike'ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırma hedefiyle yapımı gerçekleştirilen Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı 1 Temmuz Kabotaj Bayramı’nda Sefo konseri ile açılıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Finike'ye modern bir yaşam alanı kazandırma hedefiyle başlattığı Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı Projesi tamamlandı. Finike’ye yakışacak Cumhuriyet Meydanı, yarın ünlü sanatçı Sefo konseri ile açılacak.

MODERN BİR YAŞAM ALANI

İlçenin yeni simgesi ve modern bir yaşam alanı olacak Finike Cumhuriyet Meydanı’nda, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi gerçekleştirildi. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.

SEFO COŞKUSU YAŞANACAK

Ünlü rap sanatçısı Sefo 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlamaları ve açılış çerçevesinde 1 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00’de Finike Cumhuriyet Meydanı’nda muhteşem bir konser verecek.