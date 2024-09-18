Bilecik’te bir köyde ekmek yapımında kullanılan fırında çıkan yangında. depo olarak kullanılan bölüm kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Oluklu köyünde Mustafa Yıldırım’a ait ekmek yapımında kullanılan fırında yangın çıktı. Yangın. fırının bulunduğu ve depo olarak kullanılan kısma sıçradı. Yangına Söğüt Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında kerpiçten yapılan ve depo olarak kullanılan ev kül oldu.