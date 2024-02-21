HAZIRLANIŞI: Kuzu butu sığacak kadar büyük bir tencereye koyuyoruz. Yarısı kadar su koyuyoruz ve kapağını kapatarak pişirmeye başlıyoruz. Suyunu çekince iri doğranmış havucu ve soğanı ilave ediyoruz. Defne yapraklarını ve tane karabiberi atıyoruz. Az su ekliyoruz. Kapağını kapatarak önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında pişiriyoruz. Garnitürü için, taze patatesleri yıkıyoruz ve kabuklarını soymadan ikiye kesiyoruz. Fırın tepsisine patatesleri koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber isteğe göre başka baharatlar koyuyoruz ve harmanlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Ayrı bir tepsiye bütün olarak kırmızı ve köy biberleri koyuyoruz. Domatesleri dörde bölüp koyuyoruz. Zeytinyağı ve tuz döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Servis tabağının kenarlarına tırnak pideleri diziyoruz. Fırından çıkardığımız patatesleri pidelerin üzerine paylaştırıyoruz. Ortaya da pişirdiğimiz kuzu butu koyuyoruz. Kırmızı biber, köy biberi ve domatesleri de kenarlarına koyarak servis ediyoruz. FIRINDA KUZU BUT 1 kuzu but 6 tırnak pide 5 kırmızı biber 3 köy biberi 3 domates 1 tutam biberiye 1 kg taze patates 2 soğan 1 havuç tane karabiber sıvıyağ tuz

Kaynak: Haber merkezi