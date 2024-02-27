MALZEME LİSTESİ: 5 su b. pirinç 16 tavuk baget 3 çorba k. tereyağı 1 havuç 1 su b. bezelye 1 su b. mısır 2 domates 1 çay b. zeytinyağı tuz karabiber tavuk suyu HAZIRLANIŞI: Tavuk bagetleri tencereye alıyoruz, suyunu koyuyoruz ve haşlamaya başlıyoruz. Tavuğun koyu renk suyu çıkınca suyunu döküyoruz. Tavukları sudan geçiriyoruz ve tekrar tencereye alıyoruz. Temiz su koyuyoruz. Tuzunu, tane karabiberini, defne yapraklarını koyuyoruz. Tekrar ocağa alarak haşlıyoruz. Pirinci iyice yıkıyoruz ve nişastasından arındırıyoruz. Pirinci süzüyoruz. Tencereye zeytinyağı döküyoruz ve pirinci kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Bezelyeyi ilave edip karıştırıyoruz. Havucu rendeliyoruz ve tencereye ekliyoruz, kavuruyoruz. Tuzunu atıyoruz. Mısırını da ekliyoruz. Tüm malzeme iyice kavrulunca yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine aktarıyoruz. Üzerine de haşladığımız tavuk bagetleri diziyoruz. Tavuk bagetleri kenar kısımlara çember şeklinde diziyoruz. Ortaya da doğranmış domatesi koyuyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Tavuğun haşlanmış suyunu kepçeyle pilavın üzerine gezdirerek döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pilav pişip, tavuklar kızarana kadar pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi