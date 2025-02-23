Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ekmeklerin belirlenen standartlara uygunluğu titizlikle incelendi. Osmaneli Zabıta Müdürlüğünden gelen açıklamada, "Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimler düzenli olarak devam edecek. Esnaflarımıza kurallara uyumları için teşekkür eder, hemşehrilerimize afiyetle tüketebilecekleri sağlıklı günler dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: iha