Fitch, İngilizce’de kokarca anlamına gelir. Rating de değerlendirme manasındadır.

Fitch Ratings, 2000’den fazla profesyonel personeli olan Fitch, bağımsız olarak kredi notu araştırması gerçekleştiren kurumdur. New York merkezli Fitch Ratings’in dünya genelinde onlarca ofisi var.

Fitch Ratings’in temel görevi; ülke, kişi ve kurumların kredi derecelendirme notunu tespit etmektir. Kredi notu verilirken ülkenin cari durumu, cari borçlanması ve iktisadi geçmişi incelenir.

Kurum, ABD’li John Knowles tarafından 1913’te Fitch Publishing Company adıyla New York’ta kurulmuştu.