AKP'nin pazar günü yapılan 8. Olağan Büyük Kongresi'nde partilerinden istifa eden 3 vekile rozet takılması Siyaset kulislerinde çok konuşulurken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'dan dikkat çeken açıklamalar dikkatleri çekmişti.

Dün X hesabından "Erdoğan kabul etmedi... AK Parti Kongresinde bazı milletvekilleri AK Partiye katıldı. Sn. Recep Tayyip Erdoğan kapıyı sonuna kadar açmadı. AK Parti'ye farklı partilerden geçmek isteyen 3 vekil kabul edilmedi. Yani kapı herkese açık değil" ifadelerini kullanan Sinan Burhan'a cevap gecikmedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan "Yenimahalleli Hemşehrim Sinan Abi, Erdoğan, olur da oylamada elini kaldırır da arada kaynar mı diye meclisteki kavas, stenograf, bürokrat arkadaşları bile partisine alır. Tek hedef 360. Eğri oturalım, harbi konuşalım…" şeklinde cevap verdi.

CHP'li vekilin kendisiyle ilgili paylaşımını cevaplayan Sinan Burhan ise çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşıdı.

Burhan "Değerli Umut Kardeşim, ben elimde bilgi ile konuşuyorum. Elbette önümüzdeki günlerde ne olacak göreceğiz. Size bir kötü haberim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de geçişler olabilir" ifadelerini kullandı.