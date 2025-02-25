Hem Kur-an-ı Kerim’i baştan sona dinleme imkanı, hem de cemaatle namaz kılma imkanı sağlayan hatimle teravih namazının, hatırı sayılır müdavimleri bulunuyor.
HATİMLE NAMAZ KILINACAK CAMİLER
Ramazan ayında bu yıl Osmangazi'de Orhan Cami, Demirtaş organize sanayi camii, nakkaş Ali paşa mescidi, çifte havuzlar mahallesi Süleymaniye camii, Yunuseli Mahallesi gazeteciler camii, Adnan Menderes Mahallesi Park camii, Demirtaşpaşa Mahallesi Timur paşa camii, mutlular Hz Hamza şehitler camii, Sultan I Murat Hüdavendigar camii, Şehreküstü camiinde hatimle teravih kılınacak.
Kaynak: Haber merkezi