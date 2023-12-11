Akıcı, Hücum Futbolu

Antrenmandan transferlere kadar Football Manager’ın her yönü hayati önem taşır, ancak iyileştirmeleri hemen fark ettiğiniz yer sahadadır. Oyun hala pek çok hayranın arzuladığı FIFA tarzı görselleri sergilemiyor, ancak köşeye fırlayan atışlardan son çukurda kayan müdahalelere kadar her animasyon daha akıcı ve doğal görünüyor.

Oyuncu davranışı da aynı şekilde gitti. Geçen yıl, bir oyuncunun kaleci ile bire bir gol atması bir mucizeden başka bir şey olmazdı. Şimdi, gerçek hayatta olduğu gibi forvet çok tercih ediliyor. Futbol Menajerinde de topu kale yüzüne geri kesmek yıllardır mevcut değildi ve kanat oyuncuları topu yan ağa doğru fırlatmayı tercih ediyor ve koltuk yöneticilerini her yerde şaşkına çeviriyor. Bu yine de olabilir, ancak bazen bir kesinti görürsünüz, bunun yerine hedefin önündeki bir takım arkadaşına kare verirsiniz. Maç boyunca bunun gibi küçük iyileştirmeler görülür, bu da daha geniş bir gol yelpazesinin atılmasına ve sonuç olarak daha fazla çeşitliliğe ve gerçekliğe neden olur.

Maç günleri dışında, en büyük revizyon, oyuncularınız, medyalarınız, temsilcileriniz ve daha fazlası gibi diğer insanlarla nasıl etkileşim kurduğunuz şeklinde gelir. Biriyle yüz yüze konuşuyorsanız – örneğin, bir gazetecinin sorusunu yanıtlamak veya bir oyuncuyla endişeleri hakkında bire bir sohbet etmek gibi – kullanmak istediğiniz vücut dilini seçebilirsiniz. Parmaklarınızı göstermek iddialı, kollarınızı uzatmak misafirperver, özü anlıyorsunuz. Bunların bir takım konuşması sırasında su şişesi fırlatmak veya bir basın toplantısında yumruklarınızı masaya vurmak gibi aşırılıkları vardır, ancak çoğunlukla bunlar daha önce görülen tutkulu, sakin veya agresif gibi basitçe yeniden adlandırılmış tonlardır.

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