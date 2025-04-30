Piyasaların cuma gününe kadar durgun geçeceğini belirten Memiş, "ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Orada bir trend kırılımı olacak" tahminini paylaştı.

Piyasalarda 4100 lira seviyelerini aşarak rekor üstüne rekor kıran gram altında yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor.

Yatırımcılara son tahminlerini açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3300-3360 dolar bandına sıkıştığını, gram altının da benzer bir seyirde ilerlediğini vurguladı.

"Altında düşüş beklentimiz devam ediyor, fırtınalı günlerde beklemek en mantıklısı" diyen Memiş, konuşmasında şunları aktardı:

Gram altın tarafında yurt içi piyasalarında 4110-4160 lira aralığı var. Nasıl ki ons altın 3300 dolar ile 3360 dolara aralığına sıkışmışsa, gram altın da 4110-4160 lira aralığına sıkıştı. Şu anda 4145 lira gram altın. Geçen hafta 4300 liraya kadar yükselmişti.

Cuma gününe kadar bence piyasaların tadı tuzu olmaz. Ons altın, Bitcoin bant aralıklarında oyalanır bence.

Cuma saat 15:30'da ABD'de tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Orada bir trend kırılımı olacak. Dolayısıyla bu veri açıklanınca, ya aşağı ya yukarı yönlü bir trend göreceğiz.