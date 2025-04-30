Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, ilk beş il toplam tahsilatın %80,7’sini oluştururken, Bursa bu beş il arasında yer aldı.

Vergi tahsilatında zirvede İstanbul yer aldı. İstanbul’da tahakkuk eden vergi miktarı 4 trilyon 329 milyar 784 milyon 66 bin 888 TL olurken, tahsil edilen vergi tutarı 4 trilyon 20 milyar 343 milyon 797 bin 928 TL’ye ulaştı. İstanbul’un toplam tahsilattaki payı %47,9 olarak gerçekleşti.

İstanbul’u %11,3 payla Ankara takip etti. Ankara’da 1 trilyon 195 milyar 534 milyon 425 bin 163 TL’lik tahakkuka karşılık, 950 milyar 378 milyon 633 bin 517 TL tahsil edildi. Kocaeli ise %9,6’lık payla üçüncü sırada yer aldı.

İzmir, %8,8’lik payla dördüncü olurken, Bursa %3,0’lık payla Türkiye genelinde en fazla vergi tahsilatı yapılan beşinci il oldu. Bursa’da 287 milyar 231 milyon 504 bin 381 TL’lik tahakkuka karşılık, 252 milyar 11 milyon 104 bin 976 TL vergi tahsil edildi. Bursa’nın tahsilat oranı %87,7 olarak kayıtlara geçti.

Listede yer alan diğer iller ise sırasıyla Mersin, Antalya, Adana, Hatay ve Tekirdağ oldu.