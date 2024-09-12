Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini belirten Bozbey, festivali şehrin dört bir yanına yayarak sanata olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Festivalin bu yıl “Şehrin İtirazı” temasıyla gerçekleştirileceğini açıklayan Bozbey, "Bursamızın derinlerde kalan sesini tüm dünyaya duyuracağız" dedi. Festival kapsamında 1 ay boyunca 10 farklı mekanda sergi ve grup sergileri düzenleneceğini kaydeden Bozbey, Bursa’yı sanatın ve kültürün başkenti yapma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini vurguladı.