Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) Yönetim Kurulu üyesi Nedret Hotun, kısa süre önce ziyaret ettiği Küba’yı ‘Yaşayan Küba’ adlı gösterisiyle fotoğraf severlerin beğenisine sundu.BURSA (İGFA) - BUFSAD ‘Osman Önder Sergi ve Gösteri Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, İpek Lions Başkanı ve Memleket Partisi Nilüfer İlçe Bakanı Nazan Bozan, son dönem Bursa 1. Bölge milletvekili adaylarından Cevdet Şen, gazeteci ve moda fotoğrafçısı Yaşar Şenyüz, Prof. Dr. Ferah Budak, iç mimar Aslı Bulan ve Serbülent Bulan, kimya mühendisi Nursel Sözüneri, tarihçi Ferihan Ağır, Çiğdem Kurtoğlu, BUFSAD ailesi ve çok sayıda fotoğraf gönüllüsü ile sanatsever katıldı.

Küba devrim ateşini en renkli haliyle izleyiciye geçiren sanatçıya gösteri sonunda BUFSAD Başkanı Serpil Savaş tarafından plaket verildi.

İyi bir gözlemle yapılan ülke keşfinin 50 kitaba bedel olduğunu söyleyen Nedret Hotun, gösteri sonrasında yapmış olduğu söyleşi ile gelen konukların Küba hakkındaki sorularını cevapladı.

Hotun, seyahatlerinde beş duyuyla hissettiği eşsiz gezi deneyimlerini yazılarına ve fotoğraflarına aktarmaya devam ettiğini kaydetti.