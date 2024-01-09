Son dakika çıkan habere göre Fransa Cumhurbaşkanlığı'nın yaptığı açıklamada Başbakan Borne'un istifa ettiği açıklandı. Macron'un istifayı kabul ettiği belirtilirken, Borne'un yerine başbakanlık görevine kimin getirileceği henüz bilinmiyor.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un istifa ettiği bildirildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Borne'un hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da kabul ettiği belirtildi.

Macron, Başbakan Borne'un istifasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Borne'a ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Borne'un, Fransız ulusuna hizmet eden çalışmalarının örnek teşkil ettiğini kaydeden Macron şu ifadeleri kullandı: "Devlet kadınları cesareti, sorumluluğu ve kararlılığı ile projemizi hayata geçirdiniz. Tüm kalbimle teşekkür ederim."