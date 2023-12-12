Fuyapı tarafından Kuşadası’nda 14 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen Citylife projesinde satışlar başladı.

Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal, projeyi 12 ayda bitirmeyi planladıklarını açıklayarak, “Citylife, Kuşadası’na doğa ile çevrelenmiş şehir hayatının canlılığını katacak. Sağlam ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Citylife projesi, bölgenin prestijli yüzüne önemli bir katkı sağlayacak" dedi. Ünsal açıklamasına şöyle devam etti:

"Projemizde satışlarımız başladı. Lansmana özel vade farksız taksitlendirme yapıyoruz. Yoğun talep ve beğeni gören projemizde inşaatımız hız kesmeden devam ediyor.”

Citylife projesinde 28 lüks daire, 26 lüks villa ve 6 ticari alandan oluşan flat yapılarla yatay konutları bir araya getirdiklerini söyleyen Ünsal; "Projede 2+1 ve 3+1 daire tipleri yer alıyor. Projeyi radye temel ve konvansiyonel kalıp sistemi ile inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.