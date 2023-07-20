CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan , Katar, Birleşik Arap Emirliklerini kapsayan körfez turu esnasında yaptığı Umre ziyareti gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından umre fotoğraflarını paylaşmasının ardından çok sayıda aldığı olumlu mesajların yanı sıra linçe tabi tutulan ünlü gazeteci Fulya Öztürk bu kez meslektaşı Lübe Ayar ile Twitter’dan atıştı.

Fulya Öztürk’ün umre ziyaretinde “Nasip etti Rabbim” sözlerine babasının üzerinden eleştiren gazeteci Lübe Ayar,” Nasıl nasip etti sahi? 12 yıldır Hac sırası bekleyen babam merak ettiği için soruyorum. İyi bir haber çıkar bence buradan..” diyerek eleştirdi.

Gazeteci Lübe Ayar’ın bu açıklaması Fulya Öztürk’ü kızdırdı. Twitter üzerinden meslektaşına adeta ders veren Öztürk, “Lube hanım biraz bilgilendirmek isterim Hac , umre , Kabe ziyareti… 3’e ayrılır Hac kurban bayramı öncesi denk gelen dönemle başlar Umre istenilen zamanda yapılabilen bir ibadettir. 2 saat sürer. İnşallah babanız tez zamanda hacca gider” diyerek eleştirdi.

Paylaşıma binlerce yorum yağdı.