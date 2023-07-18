Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan körfez turuna çıktı. Bu tur kapsamında önemli işbirlikleri sağlanacak ve karşılıklı yatırımlar görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Körfez Turu'nda eşlik eden gazetecilerden biri olan ve cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke'ye giden Fulya Öztürk, umre yapma fırsatı bulduğunu açıkladı. Öztürk, daha önce CNN Türk muhabiri olarak tanınmış, ardından kısa bir süreliğine FOX TV'de "Fulya ile Umudun Olsun" adlı bir program yapmıştı.

Fulya Öztürk, umre deneyimini sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçilerine duyurdu. Öztürk'ün kutsal topraklardaki paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü gazetecinin birçok takipçisi, "Allah kabul etsin", "Çok mutlu oldum", "Sen nasıl bir detaysın", "Çok yakışmış" gibi yorumlarda bulundu. Paylaşıma 5,4 milyonla rekor beğeni geldi.

Fulya Öztürk, Türk gazeteci, haber muhabiri ve sunucu olarak tanınmaktadır. Öztürk, 2013-2021 yılları arasında haber muhabiri olarak afet bölgelerinde, Afrika'nın yoksul ülkelerinde, Çorlu tren kazasında ve Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaptığı yayınlarla dikkat çekmiştir. Ayrıca 2021-2022 yılları arasında sunduğu gündüz kuşağı programıyla da tanınmıştır.