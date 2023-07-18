Bugün AK Parti Bursa İl Başkanlığında düzenlenen eylemin talimatını İYİ Parti lideri Meral Akşener' verdi.

Attığı tweetle 81 il yönetimine mesaj gönderen Akşener, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sebep olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacağız! 'Millet için milletle beraber' anlayışıyla demokratik mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda; yarın saat 12:00'de 81 İl Başkanlığımızın yapacağı ortak açıklamayla, her zaman olduğu gibi yine milletimizin gür sesi olacağız!"

Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti, iktidarın ekonomi politikalarının ülkeye zarar verdiğine dikkat çekerek hükümetin bu konudaki sorumluluğunu vurguladı. Parti, vatandaşların ekonomik sıkıntılarının farkında olduklarını ve onların sesini duyurmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bugün düzenlenen eş zamanlı zam protestolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının neden olduğu zam rüzgârına sessiz kalmayacaklarını belirtti. Demokratik mücadeleyi her alanda sürdüreceklerini ifade etti.

Türkoğlu, ortak açıklamayla milletin gür sesi olacaklarını vurguladı. İYİ Parti'nin ülke genelinde gerçekleştirdiği zam protestosuna Bursa İl Teşkilatı olarak benzin bidonlu eylemle katıldıklarını söyledi. Ancak Bursa Valisi'nin emriyle polisin müdahalesi sonucunda olaylar büyüdü. İYİ Parti milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş polis tarafından tartaklanırken, parti yöneticilerinden Şaban Aksoy da başından yaralandı.

Toktaş ve Türkoğlu, emniyet güçlerinin müdahalesini kınayarak vatandaşın demokratik protesto hakkının engellenmemesi gerektiğini ifade etti. İçi boş benzin bidonlarıyla orada olduklarını ve bunun polis tarafından bilindiğini belirttiler. Ayrıca emrin kimden geldiğini bildiklerini ve devlete yalakalık yapmanın kabul edilemez olduğunu söylediler. İktidarın beceriksiz ve insafsız yönetimine karşı direnmeye devam edeceklerini vurguladılar.

İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu da AK Parti'nin ve diğer partilerin görevinin İYİ Parti ve diğer partileri korumak olduğunu belirtti. Bursa Valisi'nin polisin gereksiz müdahalesini şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Hasanoğlu, basın açıklamasında AKP iktidarının yanlış ekonomi programı ve politikaları sonucu yeni bir zam dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi. Hatalı politikaların sonucunda dar gelirli vatandaşların faturayı ödediğini ve yoksullaştırma politikalarının uygulandığını belirtti. AKP'nin dar bir kesime rant dağıtırken geniş kesimlerden vergi topladığını ve servetten vergi alınmadığını dile getirdi.

Hasanoğlu, AKP iktidarının ülkeye zamlardan ve yoksulluktan başka bir şey sunamadığını ifade etti. Ayrıca IMF programı uygulandığını ve enflasyon vergisiyle milletin cebindeki paraların alındığını söyledi. Memurlar ve emeklilere yapılan zamların birkaç hafta içinde eridiğini, akaryakıta yapılan zamla birlikte milletin derin bir yoksulluk çukuruna sürüklendiğini belirtti. Son olarak Hasanoğlu, ABD dolarının hızla yükseldiğini ve benzin fiyatlarının da büyük oranda arttığını ifade etti.

Selçuk Türkoğlu, son zamanlarda artan zamlar ve ekonomik sıkıntılar hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, bu yağma düzeninin dünyada başka bir örneği olmadığını vurgulayarak, hükümetin vatandaşlarına yönelik zorlayıcı ekonomik politikalarını eleştirdi. Ayrıca, bu zam dalgasının sadece belirli bir alanı etkilemediğini, her şeye gelecek yeni zamlarla birlikte vatandaşların daha da zor duruma düşeceğini söyledi.

Deli Dumrul olarak nitelendirdiği iktidarı sert bir dille eleştiren Türkoğlu, hükümetin vatandaşların sırtından geçinmeye devam ettiğini, yoksulluğun arttığını ve zenginlerin servetlerinin ise katlanarak büyüdüğünü belirtti. Bu sömürü düzenine karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Türkoğlu, hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ve milletin sesi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Türkoğlu'nun bu açıklamaları, toplumda artan ekonomik sıkıntılar ve adaletsizliklere karşı bir tepki olarak yorumlandı. Hükümetin politikaları ve servet eşitsizliği konularında toplumsal farkındalığın artmasıyla birlikte, Türkoğlu'nun ifadeleri birçok kişi tarafından desteklenerek paylaşıldı.