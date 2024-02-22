Büyükçekmece Tepecikspor’un defans oyuncusu Furkan Korkut, son haftalarda aldıkları kötü sonuçları unutturacakları belirterek, hedeflerinin play-off’lara kalmak olduğunu söyledi.

Galatasaray’ın altyapısında yetişen futbol kariyerine TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor’da oynayan defans oyuncusu Furkan Korkut, takımın son durumuyla ilgili konuştu. Son haftalarda aldıkları kötü sonuçları, gelecek haftalarda alacakları galibiyetlerle unutturacaklarını ifade eden Korkut, "Birçok takım play-off için yarışıyor. Bu takımlar, play-off çizgisinin altında ya da üstünde. Mutlaka maç kazanmamız gerekiyor. İyi bir takımız, play-off’lara kalmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.