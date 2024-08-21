Türkiye Beyazay Derneği. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Furkan Uğur Eşitti, son dönemde kendilerini engelli derneği olarak tanıtarak para toplayan grup hakkında açıklamada bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye Beyazay Derneği. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Furkan Uğur Eşitti, Çayırova'da kendilerini engelli derneği olarak para toplayan gruba ilişkin endişelerini dile getirdi.

Eşitti'nin açıklaması şöyle:

"Çayırova’da kendilerini “engelliler derneği” olarak tanıtıp kapı kapı dolaşarak para toplayan bir grup hakkında ciddi endişelerimizi paylaşmak istiyorum. Bu kişiler, kanunlardaki boşluklardan faydalanarak sözde izin aldıklarını iddia ediyorlar, ancak gerçekte engellilerin ismini kullanarak halkımızı kandırıyorlar. Hiçbir engellinin sorununa çözüm üretmeyen, aksine duygusal sömürüyle para toplayan bu kişileri ve onlara destek verenleri şiddetle kınıyorum.

Türkiye Beyazay Derneği olarak, engellilik alanında ülke çapında ses getiren çalışmalara imza atan bir kuruluşuz. Çayırova gibi önemli bir ilçemizin adının bu tür olumsuzluklarla anılması, şahsımı ve derneğimizi derinden rahatsız etmektedir. Vatandaşlarımızı bu sahtekar gruplara karşı uyanık olmaya davet ediyorum. Bu konuyla ilgili olarak, yeni atanan valimizi en kısa sürede bilgilendireceğim. Eğer gerçekten böyle bir yardım toplama izni varsa, derhal iptal edilmesini; yoksa bu derneğin kapatılarak sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep edeceğim.

Son dönemde aldığım telefonlarda vatandaşlarımız, belediyenin yakınlarında bir dernek olduğunu ve “Çayırova Engelliler Derneği” adı altında para toplandığını bildiriyorlar. Arkadaşlarımızla birlikte bu derneği araştırdık, sokak sokak dolaştık, ama böyle bir derneğe rastlayamadık. Makbuz üzerinde yazan telefon numarasından da ulaşmaya çalıştık, ancak yine sonuç alamadık. Yaklaşık iki yıldır bu isimle para toplanıyor ve hatta Bağcılar’dan bile telefonla arandım.

Gerçek sivil toplum çalışmaları yapan, dernek faaliyetlerini dürüstçe sürdüren kuruluşların kaynak bulmakta zorlandığı bu dönemde, bu tür istismarların kabul edilemez olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çayırovamızının adını bu tür olumsuzluklarla anılmamalı! bu sahtekarlıklara karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Halkımızı da bu konuda dikkatli olmaya, dolandırıcılara prim vermemeye davet ediyorum. Eğer bu dernekten geldiğini iddia eden kişilere para verirseniz, mutlaka makbuz isteyin ve bu makbuzu bize ulaştırın. Birlikte bu istismarın önüne geçelim!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."