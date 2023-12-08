Masalsı güzelliklerin sahibi Muğla; benzersiz sahilleri ve koyları, tarihten yadigar kültürel yapıları ve engin doğası ile tutkunlarına kapılarını açıyor. Dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan doğa üstü koyları ve denizleri kadar tertemiz hası ve yemyeşil doğası ile de adından söz ettiriyor. Doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla dolu dolu bir tatil imkanı sunuyor. Muğla tatiliniz sırasında gezip görebileceğiniz tarihi güzellikler arasında şunları sayabiliriz;

Muğla da Nereleri Gezebilirim?

• Konakaltı Hanı

• Muğla evleri

• Muğla Müzesi

• Saburhane

• Arasta Çarşısı

• Zahire Çarşısı

• Saatli Kule

Karaçam ormanlarıyla çevrili muhteşem bir doğaya sahip Yılanlı Dağı, piknik ve doğa yürüyüşlerinize ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayında düzenlenen Yörük Şenlikleri’ne denk gelirseniz el yapımı ürünlerden alabilir, yöresel lezzetlerin tadına bakabilir, halk oyunları ve gösteriler ile eğlenebilirsiniz.