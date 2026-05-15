Bariyerlere çarparak tekerleğini patlatan otobüste muavin kopan kapıdan düşerek yaralandı.



Kaza, Karacabey-Bursa yolu Harmanlı sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Pamukkale Seyahat'e ait otobüsün şoförü, seyir halindeyken uyudu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, önce bariyerlere vurarak tekerleğini patlattı. Kaza sonrası kopan kapıdan ise muavin düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Diğer yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.