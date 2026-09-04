Fenerbahçe’de kadro yapılanması kapsamında bir ayrılık daha netleşti. Sarı-lacivertli ekipte beklentilerin altında kalan Çağlar Söyüncü’nün yeni adresi belli oldu.

HT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli savunmacının transferi için Süper Lig ekibi Çorum FK ile anlaşma sağladı. Çağlar Söyüncü, yeni sezonda Çorum FK forması giyecek.

CENGİ ÜNDER'LE 3'ÜNCÜ DEFA AYNI TAKIMDA

Çağlar Söyüncü, Altınordu ve Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Cengiz Ünder'le yeniden bir araya geldi. Fenerbahçe ile yolları ayrılan Ünder, Çorum FK'ya transfer olmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak belirtilen Çağlar Söyüncü, 2023-2024 sezonunun devre arasında katıldığı Fenerbahçe’de 75 karşılaşmada görev aldı. Milli savunmacı bu maçlarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.