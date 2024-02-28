Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2004 doğumlu basketbolcu Karahan Efeoğlu’nu 2024-25 sezonu sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, A. Efes altyapısında yetişen 2004 doğumlu genç basketbolcu Karahan Efeoğlu’nun kadroya katıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Ekmas, 203 cm boyunda ve uzun forvet pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu genç oyuncu Karahan Efeoğlu ile 2024-25 sezonu sonuna sürecek sözleşmeye imza attı. Son olarak geçtiğimiz yıl 2023’ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah’a transfer olan Karahan Efeoğlu’na Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyor, parçalı formamız ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.