Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, kent genelinde halkın huzuru ve güvenliği için özveriyle görev yapan bekçilere teşekkür belgesi takdim etti.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, merkez ilçede son 3 aylık süreçte sergiledikleri gayretli çalışmalar, mesleklerine olan bağlılıkları ve özverili görev anlayışları nedeniyle çarşı ve mahalle bekçilerini makamında kabul etti. Turanlı, bekçilerin gece gündüz demeden vatandaşların huzur ve güvenliği için gösterdikleri üstün gayretin önemine vurgu yatı.

Törende konuşan Turanlı, teşkilatın her kademesinin halkla iç içe çalıştığını belirterek, başarılı bekçilere teşekkür belgelerini takdim etti. Bekçiler de bu anlamlı jest karşısında duydukları memnuniyeti dile getirerek, görevlerine aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Törenin sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.