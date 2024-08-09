Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in açılış maçında Hatayspor’u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig’de sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray, evinde Hatayspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak sezonun ilk 3 puanını ilk haftada aldı. Golsüz geçen ilk yarının ardından Hatayspor, 52. dakikada Joelson Fernandes’in golüyle 1-0 öne geçti. Cimbom, bu gole 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin penaltısıyla cevap vererek skoru eşitledi. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde ise Aslan ile ilk Süper Lig maçına çıkan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılara 2-1’lik galibiyeti getirdi.

Galatasaray, ligin 2. haftasında 16 Ağustos Cuma günü Konyaspor’a konuk olacak.