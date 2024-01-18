MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve maç başladı.
6' Barış Alper sağ kanattan içeri çevirdi. Arka direkte Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top üsttten dışarı çıktı.
10' Sarı Kart - Barış Alper Yılmaz
13' Kerem Demirbay ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Kerem'in sert şutunda kaleci Abdülsamed son anda kornere çeldi.
18' Galatasaray rakip yarı alanda seri paslarla boşluk bulmaya çalışıyor.
23' GOL! Barış Alper'in kendi kalesine attığı golle Ümraniyespor 1-0 öne geçti. Sağ kanatta şık bir çalımla Abdülkerim'i geçen Ayman, ceza sahasına girerek pasını içeri aktardı. Kale önünde Barış Alper'in ters vuruşunda top ağlara gitti.
30' Kerem Demirbay'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem ceza alanında istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
33'GOL! Galatasaray Barış Alper'in golüyle beraberliği yakaladı. Kerem Demirbay sol çaprazdan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Barış Alper'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
36' Sarı Kart - Ayman Bouali
41' Ümraniyesporlu oyuncular Galatasaray'ın golünden sonra kendi yarı alanlarından çıkmakta zorlanıyorlar.
43' GOL! Tete skoru 2-1 yaptı. Kerem Demirbay ceza sahasının solundan içeri çevirdi. Kale önünde Tete'nin vuruşunda top ağlara gitti.
45' Maçın sonunda 2 dakika daha oynanacak.
45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
51' Kerem Aktürkoğlu ceza yayından kaleyi yokladı. Kerem'in şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
57' GOL! Abdülkerim skoru 3-1 yaptı. Kerem Demirbay sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
59' Sarı Kart - Sıraçhan Nas
59' Hasan Ayaroğlu - Emre Kaplan
60' Serkan Göksu - Strahil Popov
61' Sarı Kart - Uğur Kaan Yıldız
63' Kerem Demirbay - Wilfried Zaha
63' Victor Nelsson - Tanguy Ndombélé
63' Abdülkerim Bardakcı - Davinson Sánchez
67' Halil'e faul yapan İlhami Sıraçhan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Akman, Muhammed Mert’in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 72), Nelsson (Ndombele dk. 63), Abdülkerim Bardakcı (Davinson Sanchez dk. 63), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Zaha dk. 63), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Hamza Akman dk. 72), Halil Dervişoğlu
Yedekler: Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Muhammed Mert dk. 84), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Emre Kaplan dk. 59), Serkan Göksu (Popov dk. 59), Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Onur Ayık dk. 72), Bouali (Melih Okutan dk. 73)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Satıoğlu, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 33), Tete (dk. 43), Abdülkerim Bardakcı (dk. 57), Halil Dervişoğlu (dk. 87 pen.) (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (dk. 23 k.k.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bouali, Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: İlhami Siraçhan Nas (dk. 67) (Ümraniyespor)