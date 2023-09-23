Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kopenhag maçının 11’ine göre Başakşehir karşılaşmasında 5 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda RAMS Başakşehir ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kopenhag maçının 11’ine göre Başakşehir karşısına 5 değişiklikle çıktı. Buruk; Victor Nelsson, Angelino, Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Tete ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

Davinson Sanchez ilk kez sahada

Gakatasaray’ın yeni transferlerinden Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Başakşehir maçına 11’de başladı. Daha önce müsabaka kadrolarına alınan fakat oynamayan Sanchez ilk kez Başakşehir maçında görev aldı.

Victor Nelsson, hamile kız arkadaşına destek için yanına gitti

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olduğundan maç kadrosunda yer almadı.

Kazımcan Karataş bu sezon ligde ilk 11’de

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray’ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş’a Süper Lig’de bu sezon ilk kez 11’de görev verdi. Karataş daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Olimpija Ljubljana maçında 11’de başlamış, ligdeki Gaziantep FK mücadelesine de sonradan dahil olmuştu.

Leo Dubois ilk kez rakip

Transferin son günü Galatasaray’dan Başkaşehir’e kiralık olarak transfer olan Leo Dubois ilk kez eski takımına karşı rakip oldu. 29 yaşındaki futbolcu müsabakaya 11’de başladı.

Galatasaray, Başakşehir maçına; Fernando Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Tete, Hakim Ziyech, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele ve Cedric Bakambu bekledi.

Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde başta Kerem Aktürkoğlu olmak için tüm futbolculara tezahüratlarda bulundu.