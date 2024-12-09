Sarı-kırmızılılarda, Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in durumları hakkında üzücü bir haber alındı. Barış Alper'in 3, Osimhen'in ise 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından, Galatasaray'da hücumda tek sağlıklı santrfor olarak Michy Batshuayi kaldı. Sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ardından, Belçikalı golcü Batshuayi, Malmö ve Trabzonspor karşılaşmalarında takımının gol yükünü çekecek. Ayrıca, Osimhen'in durumuna bağlı olarak 22 Aralık'taki Kayserispor maçında da 11'de yer alması bekleniyor.

Bu sezon 21 maçta forma giyen 31 yaşındaki Batshuayi, 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.