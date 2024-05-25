Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy verme işlemi başladı.

Galatasaray Spor Kulübü’nde olağan seçimli genel kurulu, Galatasaray Lisesi’nde devam ediyor. Genel kurulda oy verme işlemi de başladı. Seçimli genel kurulda üyeler, adaylardan Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Genel kurulda, 10 bin 290 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 20 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00’te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Seçimde Dursun Özbek ile Süheyl Batum 2. sandıkta oylarını verecek.