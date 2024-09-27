Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan UEFA merkezinde çekildi. Türkiye’den ilk kez gruplara kalan takım olan Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu’nda Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti.

Gruplarda ilk maçlar 8-9 Ekim’de oynanacak ve 17-18 Aralık’ta yapılacak maçlarla sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde final 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Portekiz’in ev sahipliğinde Lizbon şehrinde bulunan Estadio Jose Alvalade Stadyumu’nda oynanacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde gruplar şöyle:

A Grubu: Lyon, Wolfsburg, Roma, Galatasaray

B Grubu. Chelsea, Real Madrid, Twente, Celtic

C Grubu: Bayern Münih, Arsenal, Juventus, Valerenga

D Grubu: Barcelona, Manchester City, St. Pölten, Hammarby