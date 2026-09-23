Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın istifa kararının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Sözcüsü Müslim Sarı’dan konuya ilişkin ilk değerlendirmeler geldi.

"İSTİFA TEK TARAFLI"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın parti üyeliğinden istifasıyla alakalı şu ifadeleri kullandı: "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi."

"SİYASİ AİDİYETİNİ NETLEŞTİRDİ"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise Yavaş'ın CHP üyeliğinden istifa kararına ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun. Siyasi aidiyetini netleştirmiş." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ SİYASİ PARTİLERİN ÜSTÜNDE GÖRMESİ HADSİZLİK Mİ OLUYOR?"

Mansur Yavaş'ın "Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım." sözlerine ilişkin olarak Sarı, "Kendisini siyasi partilerin üstünde görmesi hadsizlik mi oluyor?" dedi.