

Yangın ormana sıçramadan söndürülürken, vatandaşlar tepki gösterdi.

Olay İnegöl'ün kırsal Sülüklügöl mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Tarla sahibi, tarlasına bağ evi yapmaya başladı. Demirleri kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın kısa sürede bağ evini sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangının ormana sıçramadan söndürülmesi olası faciayı engelli. Mahalle sakinleri bağ evi yapılmasına tepki gösterirken, ormanları korumak için gece gündüz nöbet tuttuklarını söylediler.

Muhabir: Şerife öz