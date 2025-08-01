Bu kapsamda, iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş.’de de önemli bir görev değişikliği yaşandı.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz’ün görevden alınmasının ardından, genel müdürlük görevine daha önce İnegöl'de Royal Otel genel müdürlüğü ve belediye bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapmış olan Anıl Bayık atandı.

Turizm sektöründeki tecrübesi ve kültürel alanlardaki çalışmalarıyla tanınan Anıl Bayık, geçmişte birçok özel şirkette genel müdürlük görevinde bulunmasının yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde de turizm koordinatörlüğü ve Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörlüğü gibi görevlerde de yer almıştı.

Anıl Bayık’ın önümüzdeki haftanın başında yeni görevine resmen başlaması bekleniyor. Görevden alınan Yankı İçöz’ün ise, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde görev alacağı öğrenildi.