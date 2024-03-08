Garanti BBVA Emeklilik, kadın sağlığını odağına alan kampanyayı başlattığını duyurdu.

Garanti BBVA Emeklilik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın sağlığını odağına alan bir kampanya başlattı. Kurum, 31 Mart’a kadar dijital kanallardan BES başlatan tüm kadınlara, Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası’nı ücretsiz ve mamografi hediyesiyle sunduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Kurum olarak müşterilerimizin kendilerini, sevdiklerini, birikimlerini ve sağlıklarını koruma altına almalarına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, ülkemizdeki meme kanseri vakalarının 2040 yılında 2020’ye kıyasla ne yazık ki yüzde 40 artması bekleniyor. Jinekolojik kanser türleri ise kadınlar için büyük risk oluşturmaya devam ediyor. Bu projeksiyon erken teşhisin önemini tekrar tekrar hatırlamamız gerektiğinin bir işareti. Bu nedenle Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası’nı gündemimize alarak, bu sigortayla müşterilerimizin jinekolojik kanser türleri, meme kanseri, tiroit kanseri gibi tedavisi uzun ve masraflı hastalıklara karşı kendilerini, sevdiklerini finansal açıdan koruma altına almalarını amaçlıyoruz. 31 Mart’a kadar dijital kanallarımızdan BES başlatan tüm kadınlara, Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası’nı ücretsiz ve mamografi hediyesiyle sunarak olabildiğince fazla kadına dokunmayı hedefliyoruz. Ayda 1000 TL ödeme ile BES başlatarak geleceğine yatırım yapan kadınların birikimine ek 1000 TL de biz hediye ediyoruz” dedi.