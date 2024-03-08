17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yaşandığı Kocaeli’de, "afet mutfağı" olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisinde tamamlanma oranı yüzde 86’ya ulaştı.

Muhtemel afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. 19 Eylül 2023’de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde tamamlanma oranı yüzde 86’ya ulaştı.

Tesisin çatı polyurea kaplama işlemleri de devam ediyor. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi bulunacak Gıda Üretim Tesisinin elektrik ve mekanik imalatları sürüyor. Yakın zamanda altyapı imalatları başlanacak. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.