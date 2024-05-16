Maliyeti düşük çorba ve bakliyat yemeklerinin fiyatları ise 60-100 TL bandına yükseldi. 2 kişilik masanın bedeli yemeklerin çeşidine göre 600 TL ile 1000 TL arasında değişince vatandaş Gastro İnegöl restoranının sayısının arttırılmasını istiyor.

Hayat pahalılığı tartışmaları gündemini koruyor. Marketlerde ki fiyat oyunlarının ardından birçok sektörde çeşitli bahaneler üretilerek fiyatlar şişirilmeye devam ediliyor.

Yazın gelmesi ile birlikte sebze ve meyve fiyatlarının düşmesine rağmen lokantalar fiyat arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda kolisi 140 TL’lere yükselen yumurtanın 60 TL’ye kadar düşmesi, yine yağ ve un fiyatlarının bir süredir aynı kalmasına karşın yapılan zamlar şaşkınlıkla izleniyor.

BÖYLE BİR KAR MARJI YOK

Lokantalarda maliyeti 10 TL olan bir porsiyon çorbanın 60-80 TL’ye, maliyeti 15 TL civarında olan bir porsiyon kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat yemeklerinin 60-90 TL’ye, maliyeti 80 TL olan bir porsiyon kırmızı etli yemeklerin 200-250 TL’ye, maliyeti 40 TL olan bir porsiyon beyaz etli yemeklerin 150 TL’ye, maliyeti 15 TL olan bir porsiyon pirinç pilavının 60-80 TL’ye, yine maliyeti 15 TL civarında olan bir porsiyon sebze yemeklerinin 80-120 TL arasında satılması şaşkınlığa neden oluyor.

Lokantalarda ayrıca maliyeti 25 TL’yi geçmeyen bir porsiyon tatlı fiyatları da yine 80-100 TL arasında satışa sunuluyor.

İNDİRİME GİDENLERDE VAR

İnegöl Belediyesi’nin Gastro İnegöl Restoran projesi ile halka ucuz yemek sağlama projesi büyük ilgi gördü. Çorbalar 25 TL, bakliyat yemekleri 30 TL, tatlılar 45 TL, kırmızı etli menüler 120 TL, beyaz etli menüler ise 80 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sağlıklı yağlarla yapılan yemekler İnegöl’e büyük bir zenginlik katarken, yöresel yemeklerinde satıldığı mekanda yer bulmak kolay olmuyor.

Yine Mobilya sanayi bölgesinde bazı lokantalar tabldot usulü 4 çeşit yemeği 100 TL civarında satıyor. Az kepçe çok çeşit fırsatı sunan bu işletmeler sanayi bölgesinde çalışan işçilere ucuz yemek fırsatı sağlıyor.

Yine İnegöl’de bir lokanta yaptığı ilanlarla çorbaları 40 TL, etli yemekleri 100 TL, yine tatlıları 40 TL’den sattığını duyurdu.

DENETİM YOK, VERGİ YOK

Özellikle lokantaların kredi kartı ödemesi hariç nakit satışlarda herhangi bir fiş kesmemesi dikkat çekiyor. Yüksek kar oranlarına sahip firmaların çoğu denetlenmiyor.

GASTRO İNEGÖL RESTORAN SAYILARI ARTMALI

Yüksek kar marjları ile servetine servet katan lokantalara “dur” denilmesini isteyen vatandaşlar, ilçede ki 50 esnafın korunması adına 300 bin kişinin mağdur edilmemesi gerektiğini savunuyorlar. Gastro İnegöl restoranın şehrin 4 bir yanına yayılması gerektiğini dile getiren vatandaşların belediyeye bu konuda baskı yaptıkları da öğrenildi. Gastro İnegöl Restoranın da yaşanan doluluk nedeniyle zaman zaman 30 dakika civarında beklemek zorunda kalan İnegöl halkı, “Alper Taban başkanımızdan öncülük ettiği bu projeyi yaygınlaştırmasını istiyoruz. Aksi halde ailece dışarıda yemek yemek herkes için bir hayal oldu. Gastro İnegöl Restoran, İnegöl’de bir açığı doldurdu. Ev yemekleri konseptinde ailece gidilecek bir yer yoktu. Şimdi kendisinden yenilerini bekliyoruz” dediler.