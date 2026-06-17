Uzun yıllar boyunca eğitim camiasına hizmet eden Kalender için okulda anlamlı bir veda programı düzenlendi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından oluşturulan koridordan geçen Hüseyin Kalender, alkışlar eşliğinde okuldan uğurlandı.

Duygusal anların yaşandığı törende öğrenciler, yıllardır kendilerine rehberlik eden müdür yardımcılarına sevgi gösterisinde bulundu. Meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin eğitimine katkı sağlayan Kalender, kendisine gösterilen ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı.

Akhisar İlkokulu'nda 30 yıl görev yapan Hüseyin Kalender, 38 yıllık eğitimcilik kariyerini geride bırakarak emeklilik hayatına adım attı. Öğrencilerin alkışlarıyla gerçekleşen veda töreni, okulda unutulmayacak anılar arasında yerini aldı.