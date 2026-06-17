Olay Süleymaniye Mahallesinde bir evde meydana geldi. 112 komuta merkezine gelen ihbar üzerine söz konusu adrese giden ekipler hasta şahsa müdahale etmek istediler. O sırada öfkelenen hasta sağlık ekiplerine saldırıp boğazını sıkarak darp etti. Canlarını zor kurtaran sağlık ekipleri ambulansa binerek uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan sağlık ekipleri İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındılar.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ