Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasını önemseyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Meydan Kadınlar' etkinliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Kadın emeğinin kent yaşamındaki gücünü ortaya koyan etkinlik, 21 Haziran Pazar günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Ulu Cami yanındaki Heykel Orhangazi Parkı'nda gerçekleştirilecek. 25 kadın derneği ve 26 kadın kooperatifinin şer alacağı dayanışma pazarında, gün boyunca birçok el sanatı ürünü ve yerel lezzet Bursalılarla buluşturulacak. Ayrıca etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım standı da kurularak katılımcıların ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü yapılacak ve diyetisyenlik hizmeti verilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Üreten kadınların her zaman yanındayız. Kadın derneklerinin ve kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşların beğenisine sunmasını önemsiyoruz. Sadece Mayıs ayında düzenlenen Hıdırellez Şenliği, 19 Mayıs Şenliği ve Türk Mutfağı Günü'nde 100'ü aşkın kadın dernek ve kooperatifi stant açtı. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta yer alması için desteklerimizi sürdüreceğiz' dedi.